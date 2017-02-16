В Пензе устанавливают личность сообщившего о взрывном устройстве в «Ритейл Парке» Происшествия

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают личность человека, который в ночь на четверг, 16 февраля, сообщил о заложенном взрывном устройстве в торговом центре «Ритейл Парк» на улице Центральной в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«После звонка на место происшествия незамедлительно были направлены специальные службы. Полицейские оцепили территорию здания площадью около 20 тыс. кв. метров. Большая часть торгового центра была обследована ночью», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что ряд помещений удалось проверить лишь утром, поскольку собственники некоторых магазинов явились только к открытию торгового центра, которое для посетителей в итоге было перенесено на более поздний срок.

В пресс-службе отметили, что устройств, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, обнаружено не было.