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Спасатели и очевидцы помогли пострадавшим в утреннем ДТП в Пензе выбраться из автомобилей

11:56 | 16.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Спасатели и очевидцы пришли на помощь мужчинам, пострадавшим в результате столкновения «Kia Ceed» и грузовиков «КамАЗ», «МАЗ» и «Volvo», которое произошло в Пензе на 640 км федеральной трассы М5 «Урал» утром в четверг, 16 февраля.

Спасатели и очевидцы помогли пострадавшим в утреннем ДТП в Пензе выбраться из автомобилей

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Оперативно прибыв на место ДТП, спасатели деблокировали пострадавшего из автомобиля «КамАЗ» с применением гидравлического инструмента «Спрут» и передали сотрудникам скорой помощи», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

В ведомстве добавили, что из других автомобилей пострадавшим помогли выбраться очевидцы еще до приезда спасателей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», при столкновении легкового автомобиля и трех грузовиков, по предварительным данным, пострадали мужчины 1969, 1980 и 1983 годов рождения. Личность еще одного травмированного устанавливается.

По сообщениям очевидцев, водитель «Kia Ceed» попытался обогнать «КамАЗ», но автомобиль занесло, и он врезался в «МАЗ», который в свою очередь влетел в «КамАЗ», а тот въехал в «Volvo».

Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.
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