Задержан водитель, задавивший ребенка под Кузнецком и скрывшийся с места ДТП Происшествия

Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля «ВАЗ-21099», насмерть сбившего ребенка в Кузнецком районе Пензенской области вечером в минувший вторник, 21 февраля, и скрывшегося с места ДТП.

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«По предварительным данным, в 18.05 напротив дома №60 на улице Юбилейной в селе Комаровка водитель допустил наезд на мальчика 2011 года рождения. В результате полученных травм пешеход скончался», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что водителем, уехавшим с места трагической аварии, оказался мужчина 1976 года рождения.

«По факту случившегося возбуждено уголовное дело», — добавили в Госавтоинспекции.