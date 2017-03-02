В Заречном молодой человек попал в больницу с сотрясением мозга после пьяной драки Происшествия Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. 19-летний мужчина попал в больницу Заречного Пензенской области с многочисленными травмами, полученными в результате драки в состоянии алкогольного опьянения. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом верхней челюсти», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области. В ведомстве пояснили, что сотрудники полиции, получив информацию о случившемся, приступили к выяснению обстоятельств произошедшего. «В ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры пострадавшему причинил телесные повреждения 18-летний житель Заречного, который признался в содеянном», — отметили в пресс-службе. В полиции добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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