В Пензе на перекрестке улиц Лермонтова и Советской столкнулись два «ВАЗа» Происшествия

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Два автомобиля «ВАЗ» столкнулись на пересечении улиц Лермонтова и Советской в Пензе утром в пятницу, 3 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

При этом на одном из них наклеен знак «Начинающий водитель», наличие которого означает, что машиной управляет человек со стажем менее двух лет.

Предположительно, «ВАЗ» синего цвета двигался по улице Лермонтова по направлению к улице Красной, а водитель серебристой машины ехал по улице Советской в сторону центра города.

По имеющейся информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Оба «ВАЗа» получили значительные механические повреждения — у синего разбита левая передняя фара и смят капот, а у серебристого — сильно повреждена передняя часть.

После столкновения машины остановились практически в середине перекрестка, что позволяет другим участникам дорожного движения объехать их.

Обстоятельства случившегося и степень вины каждого из водителей предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.