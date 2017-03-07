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В Пензе водитель автомобиля «Mazda» добился компенсации за ДТП из-за открытого люка

12:03 | 07.03.2017 | Происшествия

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Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Решение Первомайского районного суда Пензы, которым частично удовлетворены требования автовладельца, попавшего в ДТП на машине «Mazda 6» из-за открытого канализационного люка, вступило в силу.

В Пензе водитель автомобиля «Mazda» добился компенсации за ДТП из-за открытого люка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«10 января 2016 года в 16.15 напротив дома №40В на улице Баумана в Пензе владелец автомобиля «Mazda 6» наехал задним левым колесом на открытый канализационный люк. В результате этого машине были причинены механические повреждения. Мужчина просил суд взыскать в его пользу материальный ущерб, компенсацию морального вреда и судебные расходы», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, в качестве ответчиков были привлечены ООО «Горводоканал», мэрия, финансовое управление города, МКУ «Департамент ЖКХ Пензы» и ПАО «Т Плюс», которые не согласились с иском, пояснив, что колодец не состоит на учете ни у одной из организаций.

«Колодец, ставший причиной ДТП, не имеет титульного собственника, который нес бы бремя его содержания. Согласно гражданскому законодательству, органы местного самоуправления городского округа обязаны обеспечить надлежащую эксплуатацию, в том числе бесхозяйных систем водоснабжения, а также признание права муниципальной собственности на них», — отметила собеседница агентства.

Наталья Быченкова добавила, что в результате суд принял решение взыскать с администрации города в пользу мужчины 22 тыс. 630 рублей в качестве возмещения материального ущерба, а также 30 тыс. рублей — судебные расходы за оплату услуг представителя и госпошлины.

Она пояснила, что финансовое управление мэрии и администрация Пензы не согласились с решением суда первой инстанции и подали апелляционные жалобы, который облсуд оставил без удовлетворения.
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