В Пензе 10-летняя девочка выпрыгнула из окна школы на спор Происшествия

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. 10-летняя девочка госпитализирована после падения из окна на втором этаже одной из школ в Пензе.

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Инцидент произошел еще в минувший вторник, 7 марта, однако широкой общественности о нем стало известно только сейчас.

«По предварительным данным, девочка выпрыгнула из окна туалета школы, расположенного на втором этаже. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и родителей. Со слов подростков, школьница совершила данный поступок, поспорив с одноклассниками, что сможет это сделать», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Номер школы, в которой произошел инцидент, представитель следственного управления не уточнила.