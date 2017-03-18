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В Шемышейке внезапно тронувшийся «ВАЗ» сбил женщину и врезался в «ГАЗ»

10:07 | 18.03.2017 | Происшествия

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Шемышейка, 18 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на улице Ленина в рабочем поселке Шемышейка Пензенской области, где в результате самопроизвольного движения автомобиля пострадал пешеход.

В Шемышейке внезапно тронувшийся «ВАЗ» сбил женщину и врезался в «ГАЗ»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 17 марта водитель «ВАЗ-219010» 1967 года рождения допустил самопроизвольное движение автомобиля, который произвел наезд на пешехода и стоявший «ГАЗ-3302», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия женщина 1962 года рождения получила телесные повреждения.

«Она госпитализирована в медицинское учреждение», — добавили в Госавтоинспекции.
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