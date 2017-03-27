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В Русском Камешкире опрокинулся автобус, есть пострадавшие

11:20 | 27.03.2017 | Происшествия

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Русский Камешкир, 27 марта 2017. PenzaNews. Опрокидывание автобуса произошло в селе Русский Камешкир Пензенской области утром в понедельник, 27 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Русском Камешкире опрокинулся автобус, есть пострадавшие

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В Госавтоинспекции добавили, что информация о маршруте, по которому следовал транспорт, обстоятельствах случившегося и количестве пострадавших в настоящее время уточняется.

По официально неподтвержденным данным, в результате ДТП несколько человек получили травмы.

На сайте главного управления МЧС России по Пензенской области сообщается, что представители ведомства помогали ликвидировать последствия аварии. В работах были задействованы три сотрудника и одна единица техники.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать представители Госавтоинспекции.
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