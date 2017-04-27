В Пензе пытавшийся спрыгнуть с 10 этажа юноша признался, что состоит в «группе смерти» Происшествия

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Молодой человек 1999 года рождения, собиравшийся спрыгнуть с 10 этажа одного из жилых домов на улице Пушкина в Пензе, который был спасен сотрудниками правоохранительных органов, признался, что получил рискованное задание в так называемой «группе смерти» в соцсети.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«Сотрудникам вневедомственной охраны он пояснил, что является участником группы в социальной сети, в которой он получил задание совершить смертельно опасный поступок. Позже, придя в себя, он от своих первичных показаний стал отказываться», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что спасти жизнь молодому человеку удалось благодаря оперативным и грамотным действиям бойцов Росгвардии.

«Подъехав к дому, сотрудники увидели, что молодой человек сидит на парапете общего балкона, свесив ноги вниз. Бойцы бегом поднялись на 10 этаж. В тот момент, когда старший сержант Максим Бубляев выбежал на балкон, молодой человек наклонился вниз и начал падать. Сотрудник схватил его за капюшон куртки, предотвратив падение. При помощи напарника парня втащили на лестничную площадку. Благодаря грамотным и оперативным действиям бойцов Росгвардии трагедии удалось избежать», — сказали в пресс-службе.