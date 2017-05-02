Житель Чемодановки проведет 3,5 года в колонии-поселении за смертельное ДТП Происшествия

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении назначено жителю села Чемодановка Пензенской области за совершение тройного ДТП в состоянии наркотического опьянения, в результате которого погибла женщина.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бессоновского районного суда, трагическая авария произошла в ноябре 2016 года на автодороге «Чемодановка — Пазелки — Сосновка — Лопуховка».

«Управляя машиной «ВАЗ», мужчина выехал со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток и не уступил дорогу автомобилю «Volkswagen», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что это спровоцировало столкновение иномарки с другим отечественным автомобилем, который в тот момент двигался по главной дороге.

«В результате пассажирка, находившаяся в салоне последнего автомобиля, получила тяжелые травмы и скончалась на месте ДТП», — сказал представитель суда.

По его словам, мужчина раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину.

«С него взыскана компенсация морального вреда в сумме 300 тыс. рублей. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года», — добавил собеседник агентства.

Официальный представитель суда отметил, что приговор пока не вступил в законную силу.