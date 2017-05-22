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По факту гибели троих мужчин при пожаре в Сосновке организована проверка

11:29 | 22.05.2017 | Происшествия

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Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели троих мужчин при пожаре в частном доме в селе Сосновка Пензенской области в ночь на понедельник, 22 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону.

По факту гибели троих мужчин при пожаре в Сосновке организована проверка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в момент пожара в доме находились двое родных братьев 1973, 1975 годов рождения и их сосед 1959 года рождения», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших и пожарно-техническая экспертиза для установления точ­ной причины возгорания. Также опрашиваются свидетели и очевидцы», — пояснила Людмила Фомина.
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