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В Заречном пассажирский автобус сбил лося

13:48 | 22.08.2017 | Происшествия

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Заречный, 22 августа 2017. PenzaNews. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту №102, сбил лося на улице Спортивной в Заречном Пензенской области.

В Заречном пассажирский автобус сбил лося

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает газета «Заречье сегодня», инцидент произошел в темное время суток — около 22.00 в минувший понедельник, 21 августа.

По словам директора управления природных ресурсов ЗАТО Татьяны Пчелинцевой, незадолго до ДТП животное мирно стояло на улице и ело яблоки.

«Скорее всего, его [лося] ослепил свет фар. Оно [животное] испугалось и выскочило навстречу автобусу», — предположила она.

От удара сохатый упал на проезжую часть, но потом встал на ноги и убежал в неизвестном направлении. Предположительно, у него повреждены рога.

У автобуса разбито лобовое стекло — на линию 22 августа он не вышел. Никто из пассажиров в результате ДТП не пострадал.

По данным полиции, вины водителя в случившемся нет — он применил экстренное торможение, но столкновения избежать не смог, так как лось выскочил на проезжую часть прямо перед автобусом.

Также в ведомстве опровергли появившуюся в соцсетях информацию о том, что лось якобы получил смертельные ранения и был застрелен полицейскими.
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