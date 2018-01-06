В Сердобском районе мужчина найден мертвым в своем доме после пожара Происшествия

Сердобск, 6 января 2018. PenzaNews. Тело мужчины 1961 года рождения обнаружено после пожара, произошедшего в деревянном доме на улице Луговой в селе Пригородном Сердобского района Пензенской области поздно вечером в минувшую пятницу, 5 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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«В кухне прогорело потолочное перекрытие на площади 1 кв. метр, повреждена стена на площади 2 кв. метра», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что для ликвидации последствий происшествия от ведомства привлекались шесть человек и три единицы техники.

«По предварительным данным, причиной случившегося является короткое замыкание», — уточнили в управлении МЧС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.