Пропавший больше месяца назад житель Каменки до сих пор не найден Происшествия

Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Местонахождение 22-летнего жителя Каменки Пензенской области Вадима Кучерова, который ушел из дома 11 января 2018 года и до настоящего времени не вернулся, пока не установлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Приметы мужчины: на вид 20 лет – 22 года, рост 185–187 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые средней длины, глаза карие. Особые приметы: шрамы от порезов на предплечье левой руки в виде имени «Арина», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что Вадим Кучеров был одет в замшевую куртку светло-бежевого цвета с темными вставками, синие джинсы и светло-синие кроссовки.