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Пропавший больше месяца назад житель Каменки до сих пор не найден

14:02 | 20.02.2018 | Происшествия

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Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Местонахождение 22-летнего жителя Каменки Пензенской области Вадима Кучерова, который ушел из дома 11 января 2018 года и до настоящего времени не вернулся, пока не установлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Пропавший больше месяца назад житель Каменки до сих пор не найден

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Приметы мужчины: на вид 20 лет – 22 года, рост 185–187 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые средней длины, глаза карие. Особые приметы: шрамы от порезов на предплечье левой руки в виде имени «Арина», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что Вадим Кучеров был одет в замшевую куртку светло-бежевого цвета с темными вставками, синие джинсы и светло-синие кроссовки.
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