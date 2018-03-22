Житель Самары проведет 3,5 года в колонии-поселении за ДТП с двумя погибшими под Пензой Происшествия

Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Приговор, которым 37-летний житель Самары Ярослав Ставицкий признан виновником ДТП с двумя погибшими на федеральной трассе М5 «Урал» в Пензенской области, вступил в законную силу.

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«Днем 1 февраля 2017 года мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-21102» следовал в Москву. На 506 км трассы он нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и произвел столкновение с автомашиной «ВАЗ-211540» с ульяновскими номерами, ехавшей из столицы. В результате погибла пассажирка виновника ДТП и один из четырех пассажиров другого «ВАЗа». Всем остальным пассажирам-ульяновцам был причинен вред здоровью, в том числе одному — тяжкий», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она напомнила, что суд первой инстанции приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.

«Также были удовлетворены иски матери погибшей женщины и супруги погибшего мужчины о взыскании с автомобилиста морального вреда на общую сумму 1 млн. рублей», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что Ярослав Ставицкий обжаловал приговор, сославшись на водителя неустановленного автомобиля, следовавшего перед ним и неудачно пытавшегося обогнать ехавшую впереди автомашину.

«В соответствии с позицией прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела, приговор районного суда оставлен без изменения, а жалоба осужденного — без удовлетворения», — сказала она.