EN
17:10:58 Четверг, 22 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Житель Самары проведет 3,5 года в колонии-поселении за ДТП с двумя погибшими под Пензой

10:49 | 22.03.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Приговор, которым 37-летний житель Самары Ярослав Ставицкий признан виновником ДТП с двумя погибшими на федеральной трассе М5 «Урал» в Пензенской области, вступил в законную силу.

Житель Самары проведет 3,5 года в колонии-поселении за ДТП с двумя погибшими под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Днем 1 февраля 2017 года мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-21102» следовал в Москву. На 506 км трассы он нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и произвел столкновение с автомашиной «ВАЗ-211540» с ульяновскими номерами, ехавшей из столицы. В результате погибла пассажирка виновника ДТП и один из четырех пассажиров другого «ВАЗа». Всем остальным пассажирам-ульяновцам был причинен вред здоровью, в том числе одному — тяжкий», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она напомнила, что суд первой инстанции приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.

«Также были удовлетворены иски матери погибшей женщины и супруги погибшего мужчины о взыскании с автомобилиста морального вреда на общую сумму 1 млн. рублей», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что Ярослав Ставицкий обжаловал приговор, сославшись на водителя неустановленного автомобиля, следовавшего перед ним и неудачно пытавшегося обогнать ехавшую впереди автомашину.

«В соответствии с позицией прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела, приговор районного суда оставлен без изменения, а жалоба осужденного — без удовлетворения», — сказала она.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В Пензе планируется реконструировать два корпуса областной детской больницы В Пензе демонтировано несколько незаконных рекламных конструкций
Глава пензенского Минздрава назвал территории, где необходимы новые поликлиники В Пензенской области с начала 2018 года легализована занятость более 3 тыс. человек
Введение в оборот неиспользуемых пензенских полей должно увеличить сбор урожая на 6% Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке цветов на 17 тыс. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама