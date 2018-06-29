Двое бывших жителей Заречного задержаны при попытке пробраться на территорию ЗАТО Происшествия

Заречный, 29 июня 2018. PenzaNews. Двое бывших жителей Заречного Пензенской области задержаны при попытке незаконно проникнуть на территорию закрытого административно-территориального образования. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

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«28 июня помощник начальника караула зафиксировал срабатывание датчика сигнализации, после чего незамедлительно направил к месту происшествия тревожную группу. По прибытии старший сержант Алексей Савин и сержант Александр Фомин обнаружили и задержали двоих молодых людей без документов», — пояснили в ведомстве.

В управлении уточнили, что мужчин 1993 и 1997 годов рождения настигли, когда они перелезали через основное ограждение периметра Заречного.

«Для дальнейшего разбирательства военнослужащие передали задержанных сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии», — добавили в пресс-службе.