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Двое бывших жителей Заречного задержаны при попытке пробраться на территорию ЗАТО

09:11 | 29.06.2018 | Происшествия

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Заречный, 29 июня 2018. PenzaNews. Двое бывших жителей Заречного Пензенской области задержаны при попытке незаконно проникнуть на территорию закрытого административно-территориального образования. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Двое бывших жителей Заречного задержаны при попытке пробраться на территорию ЗАТО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«28 июня помощник начальника караула зафиксировал срабатывание датчика сигнализации, после чего незамедлительно направил к месту происшествия тревожную группу. По прибытии старший сержант Алексей Савин и сержант Александр Фомин обнаружили и задержали двоих молодых людей без документов», — пояснили в ведомстве.

В управлении уточнили, что мужчин 1993 и 1997 годов рождения настигли, когда они перелезали через основное ограждение периметра Заречного.

«Для дальнейшего разбирательства военнослужащие передали задержанных сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии», — добавили в пресс-службе.

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