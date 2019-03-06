Поиски пропавшего в феврале жителя Наровчатского района пока не дали результата Происшествия

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Поиски жителя села Большой Колояр Наровчатского района Пензенской области Андрея Савельева, местонахождение которого неизвестно с 17 февраля, пока не дали результата. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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В полиции пояснили, что в тот день мужчина уехал на автомобиле «ВАЗ-2106» и домой не вернулся.

«Приметы пропавшего: на вид 21 год, рост 176 см, худощавого телосложения. Был одет в куртку с синим капюшоном, темно-синие спортивные брюки с тремя белыми полосками, зеленую водолазку и черные кроссовки. На лбу над переносицей имеется косой шрам длиной 1,5 см», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что ранее мужчина неоднократно уезжал из дома на продолжительное время.