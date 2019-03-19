EN
15:58:43 Вторник, 19 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

На улице Калинина в Пензе за утро в ДТП попали семь машин

09:03 | 19.03.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 19 марта 2019. PenzaNews. Семь автомобилей попали в ДТП на участке улицы Калинина в Пензе между остановками «Дворец водного спорта» и «Дизельный завод» утром во вторник, 19 марта.

На улице Калинина в Пензе за утро в ДТП попали семь машин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец случившегося, до 6.30 на повороте к шиномонтажной мастерской столкнулись темный автомобиль «Lada Priora» и «ВАЗ-2115». Они получили механические повреждения.

Примерно в это же время ближе к стадиону «Первомайский» не смогли разъехаться белый автомобиль «Lada Priora» и «Volkswagen».

Уже около 6.45 участниками аварии стали еще три транспортных средства. «Renault Logan», направлявшийся в сторону центра города, попытался объехать остановившуюся после ДТП машину «Lada Priora». В этот момент сзади его ударил «Chevrolet», который затем выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Нивой».

По словам очевидца, в момент аварии на дороге наблюдался сильный гололед.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе с 20 марта по 30 апреля пройдет месячник по благоустройству Жителя Кузнецка будут судить за убийство пенсионера и разбой
В пензенских школах 20 марта стартует досрочный период сдачи ЕГЭ Жителей Пензы пригласили на обследование и лекции в центр медпрофилактики
В День театра в пензенских «Тарханах» устроят чаепитие и покажут спектакль В Пензе пресечена попытка доставки сотовых телефонов в колонию
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама