На улице Калинина в Пензе за утро в ДТП попали семь машин Происшествия

Пенза, 19 марта 2019. PenzaNews. Семь автомобилей попали в ДТП на участке улицы Калинина в Пензе между остановками «Дворец водного спорта» и «Дизельный завод» утром во вторник, 19 марта.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец случившегося, до 6.30 на повороте к шиномонтажной мастерской столкнулись темный автомобиль «Lada Priora» и «ВАЗ-2115». Они получили механические повреждения.

Примерно в это же время ближе к стадиону «Первомайский» не смогли разъехаться белый автомобиль «Lada Priora» и «Volkswagen».

Уже около 6.45 участниками аварии стали еще три транспортных средства. «Renault Logan», направлявшийся в сторону центра города, попытался объехать остановившуюся после ДТП машину «Lada Priora». В этот момент сзади его ударил «Chevrolet», который затем выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Нивой».

По словам очевидца, в момент аварии на дороге наблюдался сильный гололед.