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В Пензе автомобилисты помогли задержать нетрезвого водителя

09:48 | 20.12.2019 | Происшествия

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Пенза, 20 декабря 2019. PenzaNews. Автомобилисты помогли задержать в Пензе нетрезвого водителя, который, выезжая с дворовой территории, задел две припаркованные машины.

В Пензе автомобилисты помогли задержать нетрезвого водителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Двигаясь по проспекту Строителей на большой скорости, гражданин попытался совершить маневр, но не справился с управлением, и транспортное средство развернуло. Бдительные автомобилисты, проезжавшие мимо, заметили грубые нарушения правил дорожного движения со стороны данного мужчины и перекрыли ему дорогу, не позволив продолжить путь», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что на место прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны, который передал нарушителя сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства.

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