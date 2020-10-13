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Завершено следствие по делу о смертельном ДТП на улице Светлой в Пензе

09:44 | 13.10.2020 | Происшествия

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Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного в октябре 2019 года по факту ДТП с участием автомобиля «Volkswagen Polo» на улице Светлой в Пензе, завершено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Завершено следствие по делу о смертельном ДТП на улице Светлой в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что водитель автомобиля «Volkswagen Polo» – мужчина 1988 года рождения сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления транспортным средством. Двигаясь по улице Светлой, он не справился с управлением, в результате чего выехал на правую обочину и произвел наезд на бетонный блок, а затем совершил опрокидывание автомобиля на крышу. В результате происшествия пассажир – мужчина 1973 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что на стадии предварительного расследования мужчина 1988 года рождения свою вину не признал.

«Он пояснил, что за рулем автомобиля в момент аварии находился потерпевший, а сам он спал на пассажирском сиденье. Однако независимо от версии обвиняемого о его причастности к ДТП вина мужчины была установлена собранными доказательствами по уголовному делу, а также проведенными судебными экспертизами», — отметили в УМВД.

В пресс-службе уточнили, что водителю грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

«Кроме этого, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — пояснили в полиции.

Оба уголовных дела направлены в Железнодорожный районный суд Пензы для рассмотрения по существу.

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