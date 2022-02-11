Крыша многоквартирного жилого дома под Пензой обрушилась под тяжестью снега Происшествия

Пенза, 11 февраля 2022. PenzaNews. Крыша многоквартирного жилого дома барачного типа в селе Вазерки Бессоновского района Пензенской области частично обрушилась под тяжестью снега, по поручению губернатора Олега Мельниченко кровля будет оперативно восстановлена. Это следует из сообщения пресс-службы облправительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Частичный сход кровли в многоквартирном жилом доме барачного типа произошел в результате обильного снегопада, из-за большой нагрузки снега на конструкцию. В настоящее время по поручению губернатора работы уже проводятся — восстановлено электроснабжение, начата разборка старой кровли», — сказано в тексте.

Губернатор Олег Мельниченко, обращаясь к главе администрации Бессоновского района Вячеславу Демичеву в ходе оперативного совещания в минувший четверг, 10 февраля, подчеркнул, что крышу дома необходимо отремонтировать в максимально сжатые сроки.

«Имейте в виду, впереди снегопады. Снеговая нагрузка большая, по прогнозам Гидрометеоцентра, нас ждет еще много обильных снегопадов. Людям надо помочь», — отметил руководитель субъекта федерации.