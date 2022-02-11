EN
11:26:40 Пятница, 11 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Крыша многоквартирного жилого дома под Пензой обрушилась под тяжестью снега

08:20 | 11.02.2022 | Происшествия

Печать

Пенза, 11 февраля 2022. PenzaNews. Крыша многоквартирного жилого дома барачного типа в селе Вазерки Бессоновского района Пензенской области частично обрушилась под тяжестью снега, по поручению губернатора Олега Мельниченко кровля будет оперативно восстановлена. Это следует из сообщения пресс-службы облправительства.

Крыша многоквартирного жилого дома под Пензой обрушилась под тяжестью снега. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Частичный сход кровли в многоквартирном жилом доме барачного типа произошел в результате обильного снегопада, из-за большой нагрузки снега на конструкцию. В настоящее время по поручению губернатора работы уже проводятся — восстановлено электроснабжение, начата разборка старой кровли», — сказано в тексте.

Губернатор Олег Мельниченко, обращаясь к главе администрации Бессоновского района Вячеславу Демичеву в ходе оперативного совещания в минувший четверг, 10 февраля, подчеркнул, что крышу дома необходимо отремонтировать в максимально сжатые сроки.

«Имейте в виду, впереди снегопады. Снеговая нагрузка большая, по прогнозам Гидрометеоцентра, нас ждет еще много обильных снегопадов. Людям надо помочь», — отметил руководитель субъекта федерации.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области назначены мировые судьи трех участков В Пензенской области за сутки подтверждено 2 тыс. 37 случаев заражения коронавирусом
Названы территории, где не начали поиск подрядчиков для благоустройства дворов и общественных пространств Высокая заболеваемость среди водителей и кондукторов повлияла на работу общественного транспорта в Заречном
Промышленное производство в Пензенской области в 2021 году выросло на 0,1% Завод глубокой переработки индейки «Дамате» произвел 3 тыс. тонн продукции в 2021 году
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама