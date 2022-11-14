В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 14 ноября 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в одной из квартир дома на улице Кронштадтской в Пензе в минувшую субботу, 12 ноября.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в 23-м часу 12 ноября 2022 года в квартире на пятом этаже [...] произошло возгорание. Погибшим обнаружен 54-летний хозяин квартиры. По имеющейся информации, мужчина проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания находился в жилой комнате», — добавляется в пресс-релизе.