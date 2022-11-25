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В Заречном в отношении инспектора ДПС возбуждено дело в связи с совершением ДТП, повлекшего смерть пешехода

09:53 | 25.11.2022 | Происшествия

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Пенза, 25 ноября 2022. PenzaNews. Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил в отношении инспектора ДПС, сбившего пешехода, который впоследствии скончался, уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В Заречном в отношении инспектора ДПС возбуждено дело в связи с совершением ДТП, повлекшего смерть пешехода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 23 ноября 2022 года старший инспектор ДПС, управляя служебной автомашиной марки «Skoda Octavia», двигаясь по улице Литке в Заречном, совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 55-летний потерпевший впоследствии скончался в лечебном учреждении», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

«В настоящее время проводятся следственные действия, в том числе с участием сотрудника полиции, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.

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