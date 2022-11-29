В Пензенском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти рыбака
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Пенза, 29 ноября 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели жителя Пензы 1961 года рождения, который рыбачил на Сурском водохранилище.
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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 25 ноября 2022 года мужчина уехал на рыбалку на Сурское водохранилище. Домой он не вернулся, в связи с чем супруга сообщила о безвестном исчезновении мужчины в правоохранительные органы. 26 ноября тело погибшего обнаружено в водоеме, извлечено из воды работниками пензенского пожарно-спасательного центра», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.
В нем добавляется, что с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя Пензы. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в пресс-релизе.