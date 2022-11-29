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В Пензенском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти рыбака

09:48 | 29.11.2022 | Происшествия

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Пенза, 29 ноября 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели жителя Пензы 1961 года рождения, который рыбачил на Сурском водохранилище.

В Пензенском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти рыбака. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 25 ноября 2022 года мужчина уехал на рыбалку на Сурское водохранилище. Домой он не вернулся, в связи с чем супруга сообщила о безвестном исчезновении мужчины в правоохранительные органы. 26 ноября тело погибшего обнаружено в водоеме, извлечено из воды работниками пензенского пожарно-спасательного центра», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя Пензы. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в пресс-релизе.

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