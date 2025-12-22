21:18:49 Понедельник, 22 декабря
В Пензенской области за сутки произошло три пожара

12:50 | 22.12.2025 | Происшествия

Пенза, 22 декабря 2025. PenzaNews. Три пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max в понедельник, 22 декабря.

В Пензенской области за сутки произошло три пожара.

«В рабочем поселке Пачелма произошло два пожара. На улице Чапаева сгорела кровля, выгорело чердачное помещение хозяйственной постройки общей площадью 40 кв. метров. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. На улице Кооперативной выгорели надворные постройки внутри на площади 40 кв. метров. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. В селе Чаадаевка Городищенского района на улице Больничной выгорела баня с пристроем общей площадью 25 кв. метров. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что за сутки к ликвидации последствий ДТП огнеборцы привлекались два раза — в Никольском и Пензенском районах, происшествий на водных объектах не зарегистрировано.


