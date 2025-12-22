В Пензенской области за сутки произошло три пожара Происшествия

Пенза, 22 декабря 2025. PenzaNews. Три пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max в понедельник, 22 декабря.

«В рабочем поселке Пачелма произошло два пожара. На улице Чапаева сгорела кровля, выгорело чердачное помещение хозяйственной постройки общей площадью 40 кв. метров. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. На улице Кооперативной выгорели надворные постройки внутри на площади 40 кв. метров. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. В селе Чаадаевка Городищенского района на улице Больничной выгорела баня с пристроем общей площадью 25 кв. метров. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что за сутки к ликвидации последствий ДТП огнеборцы привлекались два раза — в Никольском и Пензенском районах, происшествий на водных объектах не зарегистрировано.