Тарифы «Все включено» выбирает каждый второй новый абонент «МегаФона» Связь и ИТ

Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Пакетные тарифные планы линейки «Все включено» стали самыми популярными у новых клиентов «МегаФона»: в IV квартале 2016 года их выбирал каждый второй. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского отделения компании.

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«Тарифы «Все включено» дают возможность получить основные услуги связи в одном пакете по более низким, «оптовым» ценам. Каждый абонент может выбрать в линейке пакет, наиболее подходящий по количеству минут, SMS и объему мобильного интернет-трафика. Фиксированная цена пакета позволяет точно планировать расходы на связь, а начиная с предложения «Все включено М» абоненты могут пользоваться в поездках по России телеком-услугами по расценкам домашнего региона», — пояснили в отделении.

В компании добавили, что еще одна причина растущей популярности линейки «Все включено» — это выгодные условия для общения внутри сети.

«Звонки на номера «МегаФона» после исчерпания пакета продолжают стоить 0 рублей. Для абонентов это означает серьезную экономию: только в Пензенской области у оператора более 800 тыс. клиентов, что сравнимо со всем населением региона, а значит, подавляющее большинство вызовов совершается именно внутри сети», — сказали в пресс-службе.

Как отметил директор Пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев, тарифы «Все включено» являются одним из наиболее удобных и выгодных предложений для смартфонов на рынке связи.

«Неудивительно, что число их подключений постоянно растет. По сравнению с IV кварталом 2015 года в конце 2016-го доля этой линейки в общем объеме подключений на тарифы для физических лиц увеличилась почти в 1,5 раза», — пояснил он.

По данным «МегаФона», наиболее популярным у абонентов является пакет «Все включено М», действующий как дома, так и в поездках по России. При абонентской плате 10 рублей в сутки он дает возможность ежемесячно использовать 500 минут для звонков на номера «МегаФона» домашнего региона и России, а также на телефоны абонентов других операторов мобильной и местной связи домашнего региона, 500 SMS и 5 Гб интернет-трафика.

Приятным дополнением к пакетам S и выше стали фильмы и 50 телеканалов в HD-качестве, которые можно бесплатно смотреть с мобильных устройств в рамках сервиса MegaFon.TV. Трафик во время просмотра мобильного видео не тарифицируется.