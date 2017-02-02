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Клиенты «МегаФона» смогут подключить номер 8-800 бесплатно

10:39 | 02.02.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Корпоративные клиенты «МегаФона», в том числе осуществляющие деятельность в Пензенской области, смогут подключить стандартный номер 8-800 бесплатно на тарифном плане «Легкий старт».

Клиенты «МегаФона» смогут подключить номер 8-800 бесплатно

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе оператора, сумма ежемесячного платежа снизилась на 25% и составит от 1,5 тыс. рублей за 400 минут переадресованных звонков на любой телефонный номер РФ.

«Стоимость пакета объемом 600 минут составит 2 тыс. рублей в месяц, а 1 тыс. минут — 3 тыс. 200 рублей. Стандартный номер 8-800 в рамках линейки стал бесплатным, а номера красивого формата можно приобрести от 8 тыс. рублей», — добавили в компании.

В «МегаФоне» отметили, что тарифный план «Легкий старт» подходит для тех организаций, которые хотят использовать в качестве контактного единый и бесплатный номер вместо городских и мобильных.

«По умолчанию все звонки будут перенаправлены на номер, который указал клиент. При необходимости абонент самостоятельно может настроить интеллектуальную переадресацию звонков, которая будет учитывать регион звонящего, период дня, недели и перенаправлять звонки в зависимости от выбранных параметров. Также в «Личном кабинете» можно просмотреть детальную информацию по вызовам. Такой функционал уже включен в услугу и не требует дополнительной оплаты, а также подключения «Виртуальной АТС», — пояснили в пресс-службе.

По словам директора по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Натальи Талдыкиной, услуга «8-800» является одной из самых популярных среди корпоративных клиентов.

«Если раньше номера 8-800 приобретали крупные компании для организации федеральных call-центров, то сейчас продолжает расти спрос со стороны среднего и малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Мы решили запустить обновленную линейку тарифных планов «Легкий старт», чтобы сделать номера 8-800 максимально доступными небольшим организациям», — сказала она.
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