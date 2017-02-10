«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение в период проведение ЕГЭ Связь и ИТ

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. «Ростелеком» и Рособрнадзор заключили госконтракт на оказание услуг по организации в 2017 году видеонаблюдения при проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) на всей территории России, в том числе в Пензенской области.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Сумма контракта составила 88,9 млн. рублей. Сроки реализации — с 9 февраля по 31 октября текущего года.

Таким образом, видеонаблюдение будет реализовано на всех этапах проведения государственной аттестации — досрочном, основном и дополнительном.

«Как и в прошлые годы, компания будет обеспечивать видеотрансляцию из аудиторий пунктов проведения экзаменов (ППЭ) и региональных центров обработки информации (РЦОИ) на централизованный портал . Контрактом предусмотрена трансляция данных не менее чем из 43 тыс. аудиторий», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании пояснили, что специалисты проведут технологическое обновление портала — будет значительно доработан раздел «Видеоархив», в «Нарушениях» у представителей ППЭ появится возможность оперативно отрабатывать зафиксированные факты, будет создана мобильная версия.

«Общее время проведения трансляции составит 30 дней за период с 23 марта по 16 сентября. В оставшееся время портал будет функционировать в режиме отображения архивных данных. Одновременно с порталом смогут работать не менее 10 тыс. пользователей», — сказали в пресс-службе.

В филиале отметили, что для реализации проекта компания четвертый год подряд задействует созданную инфраструктуру, включающую в себя сеть передачи данных, видеосерверы в ЦОД Москвы «Ростелекома», систему мониторинга, позволяющую подключать оборудование в целях трансляции данных на портал.

«Специалисты компании будут осуществлять мониторинг функционирования ПО для программно-аппаратных комплексов, техническую поддержку портала в дни проведения государственной итоговой аттестации и его защиту от DDoS-атак. Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» предоставит интеллектуальный номер 8-800-100-43-12. В период проведения экзаменов в ситуационно-информационном центре Рособрнадзора в Москве оператор будет транслировать на видеостену данные из 85 регионов. Это позволит собирать общую информацию в СИЦ и осуществлять оперативный контроль за процессом проведения ЕГЭ», — пояснили в пресс-службе.

Вице-президент ПАО «Ростелеком» Ольга Румянцева напомнила, что оператор помогает организовать видеонаблюдение за ЕГЭ с 2014 года.

«За это время мы накопили существенный опыт по реализации проекта и усовершенствовали систему: значительно доработали функциональность и повысили удобство пользования порталом, реализовали возможность работы с более 40 моделями камер в 85 субъектах страны. Все это говорит о том, что наш проект видеонаблюдения активно развивается, предоставляя возможность проводить государственную аттестацию в нашей стране максимально объективно и прозрачно», — сказала она.

В свою очередь заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ в этом году не претерпит содержательных изменений, кроме отказа от тестовой части еще в трех учебных предметах — химии, биологии и физике.

«Меры информационной безопасности при проведении экзаменов будут сохранены, а использование новых технологий расширено. Мы можем констатировать, что проведение ЕГЭ полностью вошло в спокойное русло, процедура проведения экзамена отработана, система видеонаблюдения работает эффективно», — отметил он.