Жители Кургановки провели 250 часов в Интернете благодаря устранению цифрового неравенства Связь и ИТ

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Жители села Кургановка Каменского района Пензенской области провели 250 часов в Интернете в 2016 году благодаря участию в федеральном проекте «Устранение цифрового неравенства», реализуемого «Ростелекомом».

Фото: ПАО «Ростелеком»

По данным оператора, с помощью точки доступа, введенной в эксплуатацию в конце 2015 года, выполнено более 1,5 тыс. Wi-Fi-сессий, жители провели в сети две с половиной сотни часов и израсходовали 60 тыс. Мб трафика.

«Услуги доступа в Интернет оказываются на базе существующей волоконно-оптической линии связи. Наибольшее количество обращений зафиксировано к сети «RTWiFi» — доступа в Интернет без ограничений с посуточной или абонентской оплатой», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Новые возможности выхода во всемирную сеть с использованием точек доступа оценили жители еще пяти сел Пензенской области. Это Подгорное и Кандиевка Башмаковского района, Кера и Новая Пятина Нижнеломовского района и Соловцово Иссинского района.

Всего в Пензенской области точки доступа по проекту «Устранение цифрового неравенства» организованы в 63 населенных пунктах. Подключение к сети выполнено с помощью волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), при этом до 11 населенных пунктов Вадинского и Иссинского районов в 2016 году оптика была построена впервые. Общая протяженность ВОЛС составила 117 км.

«Проект УЦН направлен на предоставление новых телекоммуникационных возможностей жителям небольших сел, удаленных от райцентров и крупных городов. С помощью беспроводного интернет-доступа подключиться к глобальной сети сможет каждый житель села, проживающий в зоне действия точки доступа Wi-Fi, а это примерно до 100 метров на открытой местности», — отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Он добавил, что оператор наблюдает устойчивый рост интернет-трафика, что говорит о востребованности сервисов.

«В рамках проекта сеть бесплатного доступа позволяет посещать портал госуслуг или сайты органов государственной власти. Платный доступ дает возможность работать в Интернете без ограничений. Например, посещать новостные порталы, социальные сети, загружать или просматривать в режиме онлайн мультимедийный контент», — сказал Лев Дятлов.

Читайте также

«Ростелеком» продолжает устранять цифровое неравенство в Пензенской области

При реализации проекта точки доступа в Интернет размещаются на опорах связи в центральной части населенных пунктов. Воспользоваться интернет-ресурсами могут владельцы компьютеров и мобильных устройств со встроенным модулем Wi-Fi.

Населению доступно три сети с разным уровнем возможностей. Так, чтобы зарегистрироваться в «Личном кабинете» компании «Ростелеком», клиенты могут воспользоваться открытой — без логина и пароля — сетью «RTOpen». Сеть бесплатного доступа под названием «RTFree» дает возможность работать с сайтами по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Полный доступ в сеть «RTWiFi» предлагается населению в рамках двух тарифных планов — «Суточный» с оплатой 1,5 рубля в сутки и «Месячный» с оплатой 45 рублей в месяц.