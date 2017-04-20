Абонентам «МегаФона» предложена обновленная опция «Интернет Планшет XS» Связь и ИТ

Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Пензенские абоненты «МегаФона» получили возможность воспользоваться обновленной опцией «Интернет Планшет XS», которая будет особенно полезна тем, кто выходит в сеть с мобильных устройств нечасто.

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«Она предоставляет за 140 рублей в месяц 2 Гб быстрого интернета в сети «МегаФон». Этого объема трафика хватит, чтобы послушать примерно 200 песен или выложить в сеть около 300 фотографий», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».

В компании добавили, что также абоненты смогут бесплатно смотреть пакет телеканалов от MegaFon.TV, при этом опция «Интернет Планшет XS» действует и при поездках по России, за исключением некоторых регионов.

По словам директора по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон» Александра Фетисова, пакет удобен для владельцев планшетов, которые не планируют пользоваться мобильным интернетом каждый день.

«Берите с собой планшет в поездки по городу или на дачу, в путешествия по стране и будьте онлайн тогда, когда вам это нужно, без лишних трат», — прокомментировал перезапуск опции.