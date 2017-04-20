16:05:56 Четверг, 20 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Абонентам «МегаФона» предложена обновленная опция «Интернет Планшет XS»

11:37 | 20.04.2017 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Пензенские абоненты «МегаФона» получили возможность воспользоваться обновленной опцией «Интернет Планшет XS», которая будет особенно полезна тем, кто выходит в сеть с мобильных устройств нечасто.

Абонентам «МегаФона» предложена обновленная опция «Интернет Планшет XS»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Она предоставляет за 140 рублей в месяц 2 Гб быстрого интернета в сети «МегаФон». Этого объема трафика хватит, чтобы послушать примерно 200 песен или выложить в сеть около 300 фотографий», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».

В компании добавили, что также абоненты смогут бесплатно смотреть пакет телеканалов от MegaFon.TV, при этом опция «Интернет Планшет XS» действует и при поездках по России, за исключением некоторых регионов.

По словам директора по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон» Александра Фетисова, пакет удобен для владельцев планшетов, которые не планируют пользоваться мобильным интернетом каждый день.

«Берите с собой планшет в поездки по городу или на дачу, в путешествия по стране и будьте онлайн тогда, когда вам это нужно, без лишних трат», — прокомментировал перезапуск опции.
Актуальное
Читайте также
В Заречном раскрыта кража шести бутылок ликера, колбасы и грудинки из магазина В Пензе конкурс «Лучший по профессии» перенесен на май
В Кузнецке стартовала спартакиада допризывной молодежи В Пензе ночью двое мужчин проникли в магазин ради еды и денег
Учителем года в Пензенской области стала Анна Макарова из Мокшана В Пензе обсудят перенос начала дачного сезона с 22 апреля на более позднюю дату
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама