Почти 50% интернет-трафика абонентов «МегаФона» в Поволжье передано через 4G Связь и ИТ

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Абоненты компании «МегаФон» в Поволжье, в том числе в Пензенской области, передали почти половину интернет-трафика по сети 4G в I квартале 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского регионального отделения оператора.

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«Лидерами по доле скоростного трафика являются Татарстан и Астраханская область, где сеть 4G пропускает даже более половины трафика. Преимущества 4G позволили абонентам качать быстрее и больше. За пять лет каждый интернет-пользователь ежемесячно стал передавать в четыре раза больше трафика. Лидерами являются абоненты в Калмыкии, почти на 40% обогнав среднестатистического российского пользователя», — пояснили в компании.

В пресс-службе отметили, что за последние три года число 4G-пользователей «МегаФона» в Поволжье ежегодно удваивается.

«Наибольший прирост за последний год зафиксирован в Волгоградской и Саратовской областях, Чувашии, Башкортостане и Мордовии», — сказали в отделении.

В компании отметили, что за прошедший период 2017 года 33% всего 4G-трафика пришлось на видео и музыку, а 22% — на социальные сети.

«В 2012 году на это абоненты «МегаФона» тратили меньше — 25% и 11% соответственно, а больше всего трафика уходило на веб-серфинг — 29%. Сейчас на него приходится лишь 11%. Тренд в сторону «тяжелого» контента объясняется главным образом ростом скорости в сети и доступностью устройств», — пояснили в пресс-службе.

В компании добавили, что внедрение технологии 4G ускорило мобильный интернет, что привело к увеличению пакетов и, как следствие, к значительному снижению стоимости — в 2012 году 1 Мб стоил в среднем 15 копеек, а в 2017 году подешевел до 5 копеек.

«Средняя стоимость смартфона с 4G/LTE в поволжских салонах оператора за пять лет снизилась в 2 раза, планшеты подешевели еще существеннее — почти в 4 раза», — отметили в «МегаФоне».

В пресс-службе уточнили, что ускорение мобильного интернета позволило пользователям с еще большим комфортом смотреть онлайн-видео в HD-качестве, в частности, через приложение «МегаФон.ТВ».

«Новый виток развития получил «интернет вещей». Устройства с SIM-картами «МегаФона» активно используются в быту и бизнесе. Так, в этом году оператор предложил первую в России эко-систему «Умного дома» «Life Control», включающую датчики движения, открытия дверей и окон, розетки и лампы, дистанционно управляемые со смартфона или компьютера, и другие устройства для комфортной и безопасной жизни», — пояснили в компании.

В пресс-службе добавили, что в рамках корпоративных услуг «M2M-мониторинг», «Контроль кадров» и «Контроль автопарка» SIM-карты «МегаФона» используются для повышения эффективности бизнес-процессов предприятий, в частности, для оперативного контроля за местоположением транспорта, сбора данных с водяных или электросчетчиков, обеспечения безопасности удаленного оборудования.