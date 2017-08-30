В Пензе объявлен набор в «Яндекс.Лицей» Связь и ИТ

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Ученики 8 и 9 классов, интересующиеся математикой и информационными технологиями, могут принять участие в образовательном проекте «Яндекс.Лицей», который будет реализован на базе губернского лицея, школы №64 и учебно-методического центра высоких технологий в технопарке «Рамеев».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Набор на бесплатные курсы, на которых школьников обучат программированию на примере Python, является конкурсным.

Прием заявок продлится до 10 сентября — учащимся необходимо заполнить анкету и пройти тест на умение мыслить логически.

Тот, кто справится, получит приглашение на собеседование, которое будет проходить во второй половине сентября.

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Ожидается, что учебный год начнется 2 октября. Занятия в «Яндекс.Лицее» будут проводиться дважды в неделю после 15.00, чтобы их можно было совмещать с учебой в школе. Вести их будут опытные местные преподаватели, которые прошли обучение в «Яндексе».

Программа рассчитана на два года.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в компании «Яндекс», в прошлом году, когда был дан старт проекту, заявки подали 279 пензенских школьников, 60 из которых успешно прошли отбор.

Первый набор, помимо Пензы, также прошел в Калуге, Саратове и Тамбове. В этом году «Яндекс.Лицей» открыт еще в 15 городах России.