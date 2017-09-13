«МегаФон» назвал наиболее популярные среди пензенцев опции для настройки тарифов Связь и ИТ

Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Специалисты компании «МегаФон» составили рейтинг опций, используемых абонентами в Пензенской области для настройки тарифов из новой линейки «Включайся!» в соответствии со своими предпочтениями.

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По данным оператора, возглавила топ-5 опция «Безлимитные SMS». Она дает возможность за 50 рублей в месяц отправлять неограниченное количество SMS на номера России.

Второе место заняла опция «Социальные сети», с помощью которой свои возможности расширяют абоненты тарифов «Говори» и «Слушай». За 2 рубля в день клиенту предоставляется безлимитный интернет-трафик для популярных социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook.

На третьей строчке рейтинга расположилась опция «Социальные сети +» для абонентов тарифа «Общайся». За 1,5 рубля в сутки ее пользователи получают неограниченный доступ к Instagram.

Четвертое место по популярности среди абонентов заняла опция «Мессенджеры +», которая обеспечивает безлимитное общение на всех тарифах линейки «Включайся» в популярных Telegram, Messenger Facebook, «ТамТам». Исключение составляет пакет «Премиум», где эти мессенджеры включены в основное предложение. Стоимость опции также составляет 1,5 рубля в сутки.

Замкнула топ-5 опция «Видео+», благодаря которой к базовому тарифу добавляется 20 Гб для просмотра видео на YouTube, RuTube и Vimeo. Она работает вместе с тарифами «Смотри», «Общайся» и «Говори». Абонентская плата составляет 4,5 рубля в сутки.

«Создавая тарифы «Включайся!», мы ориентировались на вкусы основных групп наших цифровых абонентов, но и те, чьи интересы за пределами мейнстрима, могут выбрать вариант, максимально соответствующий их предпочтениям. По сути, опции позволяют самостоятельно создать собственный тариф — к примеру, объединить любовь к телефонным разговорам и онлайн-видео или же расширить возможности тарифа до нужного объема», — прокомментировал директор Пензенского отделения ПАО «МегаФон» Алексей Брюхачев.