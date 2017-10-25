Пензенские школьники примут участие в международном фестивале «Робофинист» Связь и ИТ

Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Пензенские школьники примут участие в международном робототехническом фестивале «Робофинист», который пройдет в Санкт-Петербурге 28 и 29 октября.

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Согласно спискам участников, в категории «Следование по линии: образовательные конструкторы» за победу будет бороться учащийся лицея №73 Александр Аляев, «Следование по линии: высшая лига» — Татьяна Киреева, Софья Борисова и Даниил Амплеев из губернского лицея, а также Андрей Мазавин, занимающийся в центре развития творчества детей и юношества.

В «Следовании по узкой линии: высшая лига» заявлены Татьяна Киреева и Андрей Мазавин.

Илья Захаров из центра развития творчества детей и юношества примет участие в категории «Большое путешествие» среди младших школьников, а Софья Борисова и Даниил Амплеев — среди старших.

В номинации «Лабиринт: туда и обратно» за победу будет бороться учащийся гимназии №53 Тимофей Вилкин, «Ралли по коридору» — ученики этого образовательного учреждения Даниил Кажичкин и Артем Аленин.

Кроме того, пензенские школьники представят свои творческие проекты.

Так, в средней категории выступит Даниил Дьячков из лицея №73, а также учащиеся многопрофильной гимназии №13 Петр и Елизавета Бардины, которые представят мобильный квест для культурных туристов «СССР: собери свою собственную Россию».

Среди старших школьников за победу поборется Татьяна Киреева с проектом «SmartCloud».

Наставниками учащихся выступают Станислав Пеганов, Ирина Муравьева, Дмитрий Адаменко, Анна Карпунина, Кирилл Ползунов, Дмитрий Запорожец и Михаил Аленин.