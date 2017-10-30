В Пензе подведены итоги 48-часового хакатона «HackDay» Связь и ИТ

Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Итоги 48-часового хакатона «HackDay» подведены во время финального демофеста, состоявшегося на базе роллердрома в парке «Олимпийский» в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отметил президент ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon» Максим Семенкин, на протяжении всего IT-марафона на площадке царила творческая атмосфера.

«Это очень чувствуется. Я заезжал сюда ночью, и было понятно, что работа кипит», — сказал он.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев, который стал почетным гостем хакатона, поблагодарил IT-компании за активность и пообещал дальнейшую поддержку отрасли, в том числе путем выделения бюджетных средств на проведение подобных мероприятий.

«Надо, чтобы наши специалисты могли создавать программное обеспечение, чтобы мы были независимы от западных IT-компаний. Я вижу, что все больше и активнее становится наша молодежь. […] Мне как губернатору приятно, что на территории Пензенской области все больше и больше создают программный продукт», — отметил глава региона.

Он вручил благодарности генеральному директору компании «Тортуга» Сергею Воячеку, техническому директору этой же фирмы Сергею Парамонову, гендиректору «Облачных решений» Вячеславу Епифанову и заместителю генерального директора организации «CodeInside» Максиму Зайцеву.

Почетная грамота была вручена гендиректору «CodeInside» Максиму Семенкину.

Честь первыми представить свой проект выпала команде «Галилео». Их проект заключался в управлении виртуальной 3D-моделью Земли жестами — ее уменьшении и вращении. Когда члены жюри спросили, можно ли показать Пензу, представитель проекта не растерялся и указал на свое сердце, чем вызвал бурные аплодисменты зрителей и почетных гостей мероприятия.

Всего разработчики из разных городов представили на суд жюри 37 разноплановых проектов.

Презентация каждого из них была строго регламентирована по времени, но в общей сложности заняла около четырех часов.

После окончания демофеста, пока члены жюри подводили итоги, для участников показали фаер-шоу, в финале которого зажгли логотип хакатона «HackDay», с которым многие молодые люди сфотографировались на память.

Затем были объявлены победители.

В категории «Entertainment» лучшей признана мобильная игра «Вжух!», которая предлагает почувствовать себя колдуном. Акселерометр и микрофон в смартфоне позволяют распознавать «заклинания» и использовать устройство как волшебную палочку.

Лучшим стартапом назван проект «Живые рисунки». Разработчики создали детские раскраски, картинки в которых можно просканировать, после чего изображения в цвете появятся в 3D-пространстве и будут двигаться.

В номинации «Tech» победил мультиплеерный шутер «Voxel Moxel» от первого лица, в котором нет понятий «верх» и «низ», а действие происходит во всех плоскостях внутри куба.

Лучшей в категории «Hardware» признана разработка «RatBox». Это автоматизированная клетка для лабораторных мышей, которая показывает температуру и влажность, самоочищается, выделяет крысам нужное количество корма и может измерить вес животных. Она не требует прямого контакта с подопытными, благодаря чему снижается риск ошибки в исследованиях.

В номинации «Hack» победил проект «Print Secure». Он представляет собой клипсу для усовершенствования 3D-принтера, которая устраняет наиболее частые причины сбоев в устройстве, в частности, очищает пластиковую нить картриджа.

Еще одна номинация учреждена компанией «Тортуга» в честь своего 8-летия. По словам технического директора фирмы Сергея Парамонова, победитель будет выбран онлайн по результатам просмотра кода проекта.

Хакатон «HackDay» был организован в Пензе в четвертый раз. Мероприятие стартовало на базе роллердрома в парке «Олимпийский» 27 октября и завершилось 29-го.



Его участниками стали около 200 человек, которые получили круглосуточный доступ на площадку, к оборудованию и были обеспечены полноценным питанием.

Им предстояло разработать собственные IT-проекты. При этом на весь процесс — от оглашения идеи и формирования команд до презентации готового прототипа — было отведено 48 часов. Тематика проектов могла быть разнообразной — от веб- и мобильных приложений до роботов.

Организаторами мероприятия выступили ассоциация разработчиков программного обеспечения «Secon» и ООО «Центр кластерного развития».