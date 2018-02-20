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Юрий Хаит рассказал об особенностях SEO в регионах

14:58 | 20.02.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Директор направления поискового маркетинга в московской компании Sreda Digital Юрий Хаит сравнил особенности SEO в регионах и столице в ходе второй межрегиональной конференции по интернет-маркетингу «Продвижение без пафоса», которая проходит на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 20 февраля.

Юрий Хаит рассказал об особенностях SEO в регионах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Рынок в регионах ограничен, но при этом растет со временем глубина проникновения интернета, и если мы уже вышли по каким-то запросам в топ, то у нас растет трафик просто за счет того, что людей становится больше», — пояснил спикер.

Он настоятельно рекомендовал предпринимателям и специалистам по маркетингу не ограничиваться поисковой оптимизацией, а использовать все возможные способы привлечения клиентов даже в условиях крайне ограниченного бюджета, притом что в Москве есть компании, которые только за счет одного инструмента динамично развиваются благодаря большому объему аудитории.

«SEO — это вообще не панацея. Мы не можем решить для себя, что вот этот канал самый дешевый, поэтому мы возьмем и весь маркетинговый бюджет вложим именно в него. Используем все — покупаем рекламу, размещаемся у агрегаторов, используем доски объявлений, используем оффлайн-источники привлечения клиентов», — сказал Юрий Хаит.

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Он высказал мнение, что успех продвижения регионального сайта почти не зависит от внешних факторов, а целиком заключается во внутренних доработках, однако в Москве специалисты уже вынуждены использовать крауд-маркетинг, соцсети и работать над авторитетностью ресурса.

«В регионах действуют более простые алгоритмы ранжирования [ сайтов в поисковике], потому что пользователей меньше. Меньше людей пользуется поиском, меньше данных у «Яндекса», соответственно, нам проще просчитать за счет любых инструментов, […] что конкретно нужно сделать, чтобы выйти в топ по этим запросам», — отметил Юрий Хаит.

Эксперт также обратил внимание на то, что активность конкурентов в регионах можно анализировать вручную, не применяя сервисы Serpstat.com, Keys.so, SpyWords.ru и подобные им.

«Чем больше мы делаем, тем больше у нас вероятность успеха», — сказал он.
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