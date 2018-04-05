Развитие сети «МегаФон» определяют интернет-пользователи — Алексей Брюхачев Связь и ИТ

Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. Постоянно растущие потребности интернет-пользователей определяют дальнейшее развитие сети «МегаФон» в Пензенской области. Об этом сообщил директор регионального отделения компании Алексей Брюхачев.

Фото: пресс-служба Пензенского отделения ПАО «МегаФон»

«Имея повсеместное покрытие голосовой сети, мы активно модернизируем сети для интернет-клиентов и реализации цифровых проектов», — пояснил он.

Алексей Брюхачев отметил, что объемы потребляемого трафика за последние годы заметно выросли.

«5 лет назад, когда мы только запустили сети 4G, наши абоненты прокачивали в среднем 1,5 Гб трафика в месяц. В 2017 году впервые количество пользователей смартфонов превысило число владельцев кнопочных телефонов, а объем потребляемого трафика на одного пензенского интернет-абонента составил 5,5 Гб в месяц. Кстати, у пользователей тарифов «Включайся!» он еще выше — в среднем 8 Гб», — уточнил директор отделения.

По данным компании «МегаФон», в Пензенской области за 2017 год интернет-трафик в сети 4G вырос в два раза. Этому способствовали как изменения на сети, так и внедрение нового подхода к формированию тарифов.

Так, оператор увеличил покрытие 4G внутри зданий на территории Пензы, в Заречном и 10 районах за счет проведенного рефарминга и запуска «пробивных» частот 1800 МГц, приобретенных ранее в рамках покупки «СМАРТС-Пенза».

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Кроме того, пропускная способность транспортной сети в Пензе выросла в 10 раз — с 1 до 10 Гбит/с.

В то же время заметный результат дал запуск тарифной линейки «Включайся», разработанной с учетом предпочтений абонентов. Помимо минут и интернет-трафика, тарифы включают в себя безлимитный доступ к мессенджерам, соцсетям, музыкальным и видео-сервисам.

Также «МегаФон» реализовал ряд ключевых проектов в бизнес-сегменте. В их числе — обеспечение мобильной связью АО «Радиозавод» и федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (ФЦССХ).

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения компании «МегаФон», в 2018 году в фокусе оператора будет предоставление качественных услуг связи для цифровых абонентов Пензы и области, устранение «белых пятен», возникающих в связи с особенностями современной застройки, а также дальнейшее внедрение частоты LTE 1800 МГц в районах.

«Помимо этого, оператор продолжит развитие цифровой экономики, реализуя проекты на базе «интернета вещей», — добавили в компании.