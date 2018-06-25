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Юрлицам и предпринимателям стало доступно мобильное приложение «Госуслуги Бизнес»

12:58 | 25.06.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе зарегистрированные в Пензенской области, получили возможность использовать мобильное приложение «Госуслуги Бизнес», которое разработано «Ростелекомом» в партнерстве с компанией «РТЛабс» по заказу министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Юрлицам и предпринимателям стало доступно мобильное приложение «Госуслуги Бизнес»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Оно доступно владельцам мобильных устройств с операционными системами iOS и Android.

Войти в него можно через подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а пользователи приложения «Госуслуги» для физических лиц могут воспользоваться упрощенной авторизацией — с помощью уже используемого PIN-кода.

Новый сервис позволяет получить информацию о прошедших или предстоящих проверках органов контроля и надзора в отношении предпринимателя, а также о штрафах, выписанных на транспорт компании.

Кроме того, через «Госуслуги Бизнес» можно записаться на прием или подать обращение в органы прокуратуры, отслеживая статус его обработки, а также направить в Росгвардию уведомление о детективной и охранной деятельности.

Аналогичные возможности для юридических лиц теперь представлены и в обновленном личном кабинете на едином портале госуслуг.

Полностью переработанный пользовательский интерфейс дает доступ к информации о компании, ее сотрудниках, филиалах, транспортных средствах, статусе заказанных услуг, а также о мероприятиях контрольно-надзорной деятельности. При этом данные о предстоящих проверках можно получить как в личном кабинете, так и по электронной почте.

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Помимо этого, в едином личном кабинете теперь можно управлять своим личным и бизнес-аккаунтом — вводить логины и пароли каждый раз не нужно.

Руководители организаций могут предоставлять своим сотрудникам доступ в личный кабинет, права на редактирование информации об организации или подготовку заявления на получение госуслуг.

Комментируя нововведения, директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком» Михаил Бондаренко отметил, что в ходе развития инфраструктуры оператор создает каналы, облегчающие взаимодействие бизнеса с государством.

«Сегодня на едином портале госуслуг уже зарегистрированы более 500 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их количество растет. Мы уверены, что новый цифровой сервис значительно упростит условия для предпринимательской деятельности», — сказал он.

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