«Ростелеком» за три месяца подключил к оптике пять пензенских компаний и торговых центров Связь и ИТ

Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. «Ростелеком» проложил волоконно-оптические линии связи до пяти торговых центров, предприятий и организаций сферы услуг в Пензенской области в период с мая по июль 2018 года.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как сообщает пресс-служба оператора, оборудование провайдера установлено в Пензе на территории торгового центра «Март», автосервиса «Глобус» и предприятия «НИИПТхиммаш», в Кузнецке — на «Алексеевской базе» и в ТЦ «Пассаж».

Компания построила более 3 км линий связи, благодаря чему собственники и арендаторы помещений получили возможность пользоваться всеми цифровыми сервисами оператора.

Ранее специально для небольших компаний «Ростелеком» запустил новую тарифную линейку «Скорость» с гарантированно высокой скоростью интернета до 100 Мбит/с. Предпринимателям при заключении договора на срок не менее 12 месяцев доступны четыре тарифных плана для разных потребностей и задач, информация о которых представлена на сайте оператора.

Так, высокоскоростной интернет позволит клиентам подключить облачные сервисы «Виртуальная АТС», «Виртуальный ЦОД», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi» и «Интерактивное ТВ».

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Льва Дятлова, в сегменте малого и среднего бизнеса наблюдается рост популярности облачных технологий.

«Цифровые сервисы помогают предпринимателям повысить эффективность внутренних коммуникаций, качество обслуживания клиентов и сократить затраты на связь. Для подключения услуг абонентам не нужно приобретать серверы и программное обеспечение — достаточно скоростного интернета, а всю техническую работу мы возьмем на себя», — сказал он.