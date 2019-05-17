«МегаФон» поддержал международный детский медиафестиваль в Чувашии Связь и ИТ

Пенза, 17 мая 2019. PenzaNews. «МегаФон» поддержал XXX международный фестиваль юношеских СМИ, киностудий и фотоклубов «Волжские встречи», в котором приняли участие около 500 молодых журналистов из 67 городов России, в том числе из Пензы.

Фото: пресс-служба «МегаФона»

Как сообщает пресс-служба оператора, компания обеспечила быстрым мобильным интернетом площадку проведения мероприятия и организовала телемост между Чебоксарами и Техасом, в ходе которого подростки из России обсудили со сверстниками из США профессиональные темы и получили языковую практику. Помимо этого, в партнерстве с оргкомитетом была создана зона консультаций и просмотра «МегаФон.ТВ».

Также оператор провел среди участников конкурс, способствующий освоению современных инструментов новых медиа, где используется сочетание фотографий, видео, текстовой информации, хештегов и меток.

Кроме того, гости фестиваля посетили мастер-класс директора «МегаФона» в Чувашии Михаила Русинова об использовании Big Data и интерактивного видеоконтента в медиасфере.

Руководитель агентства «Content Review» Сергей Половников назвал поддержу оператором подобных мероприятий позитивным трендом.

«МегаФон» является крупной технологичной компанией, что крайне важно для сферы медиа, так как коммуникация с такими компаниями помогает развитию современной журналистики, а также позволяет внедрять технологии в производство контента и организацию работы отрасли», — сказал он.

В свою очередь координатор Лиги юных журналистов России в Чувашии, руководитель фестиваля Евгений Суховей пояснил, что организаторы учат детей работать в команде, изъясняться, думать о будущем нашей страны, быть порядочными и жить интересно.

«Первый фестиваль проходил при участии всего 60 человек еще в СССР на базе школы и школьной столовой, а сейчас к нам приехали члены 28 редакций школьных и студенческих СМИ, 39 теле- и киностудий, восьми фотообъединений из 37 регионов России. Совместно с «МегаФоном» мы сумели расширить формат «Волжских встреч», обеспечив детям быстрый интернет с надежным соединением, чтобы они могли делиться репортажами в социальных сетях, заливать видеосюжеты и выкладывать статьи на интернет-ресурсы», — отметил он.

Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак выразила мнение, что фестиваль «Волжские встречи» уже 30 лет формирует крепкую основу для личностного, профессионального и творческого развития участников.

«Это подтверждают его «выпускники», достигшие успехов в журналистике, бизнесе и искусстве. Для «МегаФона» большая честь стать частью этого движения, внести вклад в развитие нового поколения профессионалов, которое уже завтра будет лидировать на медиарынке и строить будущее нашей страны», — подчеркнула она.