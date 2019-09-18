В Заречном появился высокоскоростной интернет от «Ростелекома» Связь и ИТ

Заречный, 18 сентября 2019. PenzaNews. Высокоскоростной интернет и телевидение Wink от «Ростелекома» стали доступны жителям Заречного Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба компании, оптическая сеть проложена до 45 многоэтажных домов на проспектах 30-летия Победы и Мира, на улицах Братской, Конституции СССР, Ленина и Спортивной.

Ее строительство осуществлялось с использованием гигабитных коммутаторов интернет-доступа. Емкость оборудования рассчитана на подключение к услугам 2,1 тыс. жителей Заречного.

«Заречный — молодой и современный город, имеющий статус закрытого административно-территориального образования. Раньше компания на телеком-рынке была представлена лишь как оператор внутризоновой и междугородной телефонной связи. С появлением оптики «Ростелекома» зареченцы могут воспользоваться комплексом цифровых сервисов для отдыха, онлайн-игр и удаленного контроля своей квартиры», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Он пояснил, что в дальнейшем провайдер планирует расширить зону охвата оптической сетью.

Среди прочего жителям Заречного предлагается подключить сервис Wink, который позволяет смотреть фильмы и передачи на планшетах, смартфонах и Smart TV в цифровом качестве, в том числе в формате 4К (Ultra HD).

Одной из первых качество услуг «Ростелекома» оценила семья Светланы Лещенко, которая отметила, что много слышала о сервисах компании, но пользоваться ими не было возможности.

«Появление «Ростелекома» в нашем городе стало отличной новостью. Через сайт компании отправила заявку на подключение к интернету и телевидению, а на следующий день услуги уже работали. Специалист провайдера рассказал про Wink и установил его сразу на несколько мобильных устройств. Теперь моя семья может смотреть любимые телепередачи в любом месте, где есть интернет. Это очень удобно», — сказала она.