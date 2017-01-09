В Пензенской области намечено создать типовую регистратуру Медицина

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Создание типовой регистратуры является одной из приоритетных задач министерства здравоохранения Пензенской области на 2017 год. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Стрючков.

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«Планируем создать типовую регистратуру — с единым сетевым информационным пространством, с единым объемом, с единым подходом», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 9 января.

По его словам, решению этой задачи способствует запуск единого контакт-центра, что позволяет осуществлять управление потоками пациентов.

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Среди других задач на 2017 год Владимир Стрючков выделил ввод в эксплуатацию перинатального центра.

«Практически с первых дней начавшегося года уже готовим всех с тому, чтобы принимать решение по вводу в эксплуатацию, [...] подготовке помещений к монтажу медицинского оборудования. На этой неделе планируем выехать вместе с Дмитрием Васильевичем [Семеновым, заместителем председателя регионального правительства] в Москву для решения этих задач», — пояснил министр.

По его словам, также в этом году намечено ввести в эксплуатацию женскую консультацию на улице Пушкина.

Владимир Стрючков отметил, что к 20 января планируется подвести итоги деятельности ведомства за 2016 год.