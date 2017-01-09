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В Пензенской области намечено создать типовую регистратуру

13:24 | 09.01.2017 | Медицина

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Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Создание типовой регистратуры является одной из приоритетных задач министерства здравоохранения Пензенской области на 2017 год. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Стрючков.

Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Планируем создать типовую регистратуру — с единым сетевым информационным пространством, с единым объемом, с единым подходом», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 9 января.

По его словам, решению этой задачи способствует запуск единого контакт-центра, что позволяет осуществлять управление потоками пациентов.

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Среди других задач на 2017 год Владимир Стрючков выделил ввод в эксплуатацию перинатального центра.

«Практически с первых дней начавшегося года уже готовим всех с тому, чтобы принимать решение по вводу в эксплуатацию, [...] подготовке помещений к монтажу медицинского оборудования. На этой неделе планируем выехать вместе с Дмитрием Васильевичем [Семеновым, заместителем председателя регионального правительства] в Москву для решения этих задач», — пояснил министр.

По его словам, также в этом году намечено ввести в эксплуатацию женскую консультацию на улице Пушкина.

Владимир Стрючков отметил, что к 20 января планируется подвести итоги деятельности ведомства за 2016 год.
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