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В Пензе планируется открыть новые офисы врачей общей практики

15:21 | 12.01.2017 | Медицина

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Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Новые офисы врачей общей практики планируется открыть в Пензе. Об этом сообщил вице-губернатор Валерий Савин в ходе совещания, состоявшегося в региональном Минздраве в четверг, 12 января.

В Пензе планируется открыть новые офисы врачей общей практики

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В первую очередь в них нуждаются все микрорайоны с новостройками», — отметил он, приведя в пример, в частности, Дальнее Арбеково.

«Существующих сейчас мощностей не хватает для полноценного охвата населения медицинскими услугами», — констатировал вице-губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на следующей неделе намечено провести встречу с руководством работающих в Пензе стройкомпаний, на которой будут обсуждаться вопросы покупки помещений на первых этажах новых домов под офисы врачей общей практики.
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