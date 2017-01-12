В Пензе планируется открыть новые офисы врачей общей практики Медицина

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Новые офисы врачей общей практики планируется открыть в Пензе. Об этом сообщил вице-губернатор Валерий Савин в ходе совещания, состоявшегося в региональном Минздраве в четверг, 12 января.

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«В первую очередь в них нуждаются все микрорайоны с новостройками», — отметил он, приведя в пример, в частности, Дальнее Арбеково.

«Существующих сейчас мощностей не хватает для полноценного охвата населения медицинскими услугами», — констатировал вице-губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на следующей неделе намечено провести встречу с руководством работающих в Пензе стройкомпаний, на которой будут обсуждаться вопросы покупки помещений на первых этажах новых домов под офисы врачей общей практики.