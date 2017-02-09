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Жители Пензенской области получили более 18 млн. услуг по полису ОМС в 2016 году

08:53 | 09.02.2017 | Медицина

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Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области получили более 18 млн. услуг на сумму 8,07 млрд. рублей по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2016 году.

Жители Пензенской области получили более 18 млн. услуг по полису ОМС в 2016 году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего за медицинской помощью обратились 1 млн. 60 тыс. 855 жителей региона, что составляет 80% от числа застрахованных.

Более 1 млн. пациентов получили амбулаторно-поликлиническую помощь. В дневном стационаре лечение прошли более 63 тыс. человек. Почти 166 тыс. пациентов пролечены в круглосуточном стационаре.

За пределами региона жителям Пензенской области была оказана медицинская помощь на сумму более 360 млн. рублей, в том числе в рамках лечения с применением высоких технологий — 691 услуга на сумму 75 млн. рублей, сообщается на сайте территориального фонда ОМС Пензенской области.
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