На выставке в пензенском ЦНТИ представят современные медицинские разработки Медицина

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. 18-я ежегодная межрегиональная специализированная выставка «Медицина. Здоровье. Фармацевтика» пройдет в выставочном зале пензенского ЦНТИ с 15 по 17 февраля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в региональном Минпроме, в рамках выставки планируется проведение конференций, семинаров, мастер-классов и презентаций различных предприятий и фирм.

На экспозиции будут представлены современные разработки в медицине, новое оборудование и инструменты, оздоровительные системы и оптика, лекарственные препараты, лечебная косметика, товары для матери и ребенка, средства гигиены, фармацевтика и продукты для здоровья.

Ожидается, что выставка будет способствовать обмену достижениями в области разработки лекарственных препаратов, методов лечения с применением современных технологий, материалов и оборудования.