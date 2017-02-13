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На выставке в пензенском ЦНТИ представят современные медицинские разработки

09:23 | 13.02.2017 | Медицина

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Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. 18-я ежегодная межрегиональная специализированная выставка «Медицина. Здоровье. Фармацевтика» пройдет в выставочном зале пензенского ЦНТИ с 15 по 17 февраля.

На выставке в пензенском ЦНТИ представят современные медицинские разработки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в региональном Минпроме, в рамках выставки планируется проведение конференций, семинаров, мастер-классов и презентаций различных предприятий и фирм.

На экспозиции будут представлены современные разработки в медицине, новое оборудование и инструменты, оздоровительные системы и оптика, лекарственные препараты, лечебная косметика, товары для матери и ребенка, средства гигиены, фармацевтика и продукты для здоровья.

Ожидается, что выставка будет способствовать обмену достижениями в области разработки лекарственных препаратов, методов лечения с применением современных технологий, материалов и оборудования.
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