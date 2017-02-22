Пензенцы могут пройти диспансеризацию 25 февраля Медицина

Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Акция «Здоровая суббота», в рамках которой подлежащие диспансеризации в 2017 году жители Пензенской области смогут пройти обследование, состоится в медицинских учреждениях региона в предстоящую субботу, 25 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

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В ведомстве уточнили, что в Пензе пройти диспансеризацию в этот выходной можно в поликлиниках №№2, 4, 6 и 12, при этом необходимо иметь паспорт и страховой медицинский полис.

«В 2017 году диспансеризации подлежат граждане следующих годов рождения: 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921», — уточнили в министерстве.

По итогам 2016 года диспансеризацию прошли более 255 тыс. жителей Пензенской области. По результатам проведенных обследований граждан впервые выявлено более 15 тыс. заболеваний кровообращения, 788 случаев злокачественных новообразований, 861 — сахарного диабета, 453 — язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также другие заболевания.