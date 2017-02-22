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Главный терапевт-пульмонолог ПФО высоко оценил вакцинацию в Пензенской области

12:37 | 22.02.2017 | Медицина

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Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Главный внештатный терапевт-пульмонолог Приволжского федерального округа Александр Жестков высоко оценил качество проведения вакцинации населения от гриппа и пневмококковых инфекций.

Главный терапевт-пульмонолог ПФО высоко оценил вакцинацию в Пензенской области

Фото: Health.pnzreg.ru

«В итоговом докладе за 2016 год Пензенская и Нижегородская области приведены в качестве примера для других регионов ПФО по вакцинации», — сказал он в ходе встречи с министром здравоохранения региона Владимиром Стрючковым, состоявшейся в среду, 22 февраля.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, на ней обсуждались концептуальные вопросы заболеваемости и смертности населения от пневмонии.

Планируется, что в рамках визита в регион Александр Жестков также примет участие в круглом столе «Вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций у взрослых пациентов», который состоится на базе пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

На него приглашены главные внештатные специалисты по терапии, пульмонологии, аллергологии, иммунологии, кардиологии, эндокринологии, инфекционным патологиям и эпидемиологии.
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