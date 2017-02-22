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Пензенская область вслед за Чувашией может внедрить проект «Начни с себя»

12:57 | 22.02.2017 | Медицина

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Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Главный внештатный терапевт-пульмонолог Приволжского федерального округа Александр Жестков и министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков обсудили возможность реализации на территории региона проекта «Начни с себя», который успешно действует в Чувашии.

Пензенская область вслед за Чувашией может внедрить проект «Начни с себя»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, он предполагает вакцинацию против пневмококковой инфекции всех медицинских работников, работающих в отделениях пульмонологии и имеющих контакт с данной категорией пациентов.

Владимир Стрючков поручил ответственным лицам детально изучить данный проект и проанализировать его результаты.

Кроме того, в ходе встречи министр высказал пожелание об организации для специалистов участковой службы и терапевтов Пензенской области цикла обучающих семинаров. Предлагается, чтобы в ходе них были разобраны конкретные случаи по профилям «Пульмонология» и «Терапия».
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