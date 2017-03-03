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Вадинцы рассказали депутату Госдумы о проблемах со скорой помощью в районе

15:00 | 03.03.2017 | Медицина

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Вадинск, 3 марта 2017. PenzaNews. Жители Вадинского района Пензенской области проинформировали депутата Госдумы России Ивана Фирюлина, входящего во фракцию «Единая Россия», о реальном положении дел с оказанием медицинской помощи.

Вадинцы рассказали депутату Госдумы о проблемах со скорой помощью в районе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-службе реготделения партии, буквально каждый из 10 пришедших на прием к народному избраннику граждан отметил, что функционирование скорой и неотложной помощи в районе оставляет желать лучшего.

Местные жители пояснили, что бригады направляются в Вадинский район из Наровчата, Спасска и из других населенных пунктов. Из-за этого водители подолгу кружат по селам в поисках нужного адреса.

Большинство жителей, обратившихся к депутату в минувший четверг, 2 марта, высказали мнение, что так называемая «маршрутизация», возможно, и нацелена на определенную экономию средств, но только не на повышение уровня медицинского обслуживания.

Как сообщил Иван Фирюлин, он знает об этой проблеме и ищет поиск ее решения вместе с другими депутатами Госдумы, представляющими «Единую Россию».
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